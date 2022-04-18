غيوم وتصاعد للغبار.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تصاعد الغبار في أماكن متعددة، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاربعاء سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احياناً كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة وفرصة لحدوث عواصف ترابية ويتحول الطقس تدريجياً بعد الظهر وابتداءا من الاقسام الغربية الى صحو في المنطقة الوسطى"، مشيرا الى أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة مع فرصة لحدوث عواصف ترابية ويتحول الطقس تدريجياً بعد الظهر وابتداءا من الاقسام الغربية الى صحو، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة مع فرصة لحدوث عواصف ترابية ويتحول الطقس تدريجياً خلال الليل الى صحو، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، ولا تغير فيها عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأشار الى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق ".وتابع البيان، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً يتحول بعد الظهر الى غائم جزئي وأحياناً الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".