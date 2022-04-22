أمطار في بعض الأماكن.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لخمسة أيام

وفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها السومرية نيوز، فإن "طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، سيكون اليوم صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وأشارت إلى أن "المنطقتين الوسطى والجنوبية ستشهدان يوم غد تساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة ترتفع أيضاً".أدناه الجداول الكاملة للهيئة: