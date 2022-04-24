أجواء شتائية.. الأمطار تعود لطقس العراق والأنواء تعلن توقعاتها للأيام المقبلة

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها السومرية نيوز، فإن الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، سيشهد اليوم تساقط أمطار بعضها خفيفة وأخرى رعدية في بعض الأماكن، مع انخفاض درجات الحرارة بضع درجات.وأشارت إلى أن "الأمطار ستستمر لغاية يوم الخميس المقبل، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال يوم الأربعاء المقبل".أدناه جداول الهيئة: