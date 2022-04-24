بالصور.. شارع "أبو نؤاس" بعد أمطار خفيفة وغيوم شتائية

وأظهرت الصور، الشارع بعد الأمطار التي تساقطت بأوقات متفاوتة، مع جو غائم شتائي، في وقت توقعت هيئة الأنواء الجوية أن تبقى الأمطار في بعض مناطق البلاد لغاية يوم الخميس المقبل.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الهيئة في مجموعة جداول، أن الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، سيشهد اليوم تساقط أمطار بعضها خفيفة وأخرى رعدية في بعض الأماكن، مع انخفاض درجات الحرارة بضع درجات.وأشارت إلى أن "الأمطار ستستمر لغاية يوم الخميس المقبل، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال يوم الأربعاء المقبل".