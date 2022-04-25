طقس العراق.. أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة ، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً بعموم البلاد".وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الخميس سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة أبتداءاً من الأقسام الغربية بعد الظهر في المنطقة الوسطى ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة ،فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ،في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وبين، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط أمطار بعد الظهر أبتداءاً من الأقسام الغربية منها تكون رعدية احيانا في المنطقة الوسطى ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا ،فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ،وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد ".وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الثلاثاء وحالة الطقس للأيام المقبلة: