طقس العراق.. الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها السومرية نيوز، فإن "الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون اليوم غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، وبعضها تكون رعدية أحياناً".وأشارت إلى أن طقس يوم غد السبت في المناطق الثلاث المذكورة آنفا، سيكون "صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".أدناه الجداول الكاملة للهيئة: