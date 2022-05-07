طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة.. تصاعد للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في جداول وردت لـ السومرية نيوز، الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت واليومين التاليين، "في المنطقة الوسطى يكون الطقس صحوا مغبرا وغائما في الأقسام الشمالية منها مع فرصة لتساقط زخات مطر خلال النهار يتحسن الطقس تدريجيا في بعض الأماكن من الاقسام الغربية ، درجات الحرارة تنخفض قليلا عما سجل يوم امس".أما في المنطقة الشمالية، فيكون الطقس "غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا كما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن ، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عما سجل يوم امس".ويكون طقس المنطقة الجنوبية "صحو مغبر مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عما سجل يوم امس".