بعد عاصفة اليوم.. تعرف على طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكو صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".وأوضح، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".