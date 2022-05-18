تستمر يومين.. الأنواء الجوية تتوقع موعداً لعودة العواصف الترابية إلى العراق

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها السومرية نيوز، فإن "الطقس اليوم في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، سيكون صحواً مع بعض الغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".وأشارت إلى أن طقس اليومين المقبلين، الخميس والجمعة، سيكون مماثلاً لطقس اليوم الأربعاء، حين يشهد بعض الغبار في مناطق مختلفة.ولفتت إلى أن طقس يومي السبت والأحد المقبلين، سيكون صحواً، مع وجود فرصة لعودة العواصف الترابية خلال اليومين المذكورين.