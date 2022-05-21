الأنواء الجوية: عواصف ترابية شديدة بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى يكون صحواً الى غائم جزئي مغبر، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس فيها غائماً جزئياً الى غائم وغبار خفيف، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية مغبراً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن يوم أمس في جميع أنحاء البلاد".وأضاف أن "طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في اقسامها الغربية وحدوث عواصف ترابية فيها، وفي المنطقة الشمالية الطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في اقسامها الغربية وحدوث عواصف ترابية فيها أما المنطقة الجنوبية فأن الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في اقسامها الغربية وحدوث عواصف ترابية فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في جميع انحاء البلاد" .وأوضح البيان، أن "يوم الاثنين الطقس في المنطقة الوسطى مغبر مع حدوث عواصف ترابية تكون شديدة ليلا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس مغبراً مع حدوث عواصف ترابية تكون شديدة ليلا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس يكون مغبراً مع حدوث عواصف ترابية تكون شديدة ليلا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا وتبقى في اقسامها الشرقية مقاربة لليوم السابق.ولفت إلى، أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل في المنطقة الوسطى فأن الطقس سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في اقسامها الغربية وحدوث عواصف ترابية فيها، وفي المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في اقسامها الغربية وحدوث عواصف ترابية فيها، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، وتنشط ليلا مسببة تصاعد الغبار في اقسامها الغربية وحدوث عواصف ترابية فيها.وتابع البيان، أن "الطقس يوم الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى مغبراً مع حدوث عواصف ترابية تكون شديدة ليلا ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، أما المنطقة الشمالية فالطقس مغبر مع حدوث عواصف ترابية تكون شديدة ليلا ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية مغبراً مع حدوث عواصف ترابية تكون شديدة ليلا ، درجات الحرارة تنخفض قليلا وتبقى في اقسامها الشرقية مقاربة لليوم السابق".