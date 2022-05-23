من الشمال للجنوب.. العاصفة الترابية تغطي أجواء العراق (صور)

وأظهرت صوراً التقطتها عدسة السومرية، حدة العاصفة الترابية التي ضربت البلاد وتسببت بانعدام الرؤية بشكل كبير.وفي وقت سابق، أكدت هيئة الأنواء الجوية ان "طقس اليوم الإثنين سيكون في الساعات الأولى من الفجر مغبر مع حدوث عواصف غبارية ثم تزداد شدته مع الصباح الباكر ويؤثر على بعض من المناطق الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد، وسيكون مدى الرؤية في العواصف أقل من 1000 متر".وتابعت هيئة الانواء في بيان، "أما طقس الثلاثاء، فسوف يكون صحواً إلى غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما المنطقة الجنوبية يكون مغبر خفيف إلى متوسط يستمر إلى يوم الأربعاء".إلى ذلك أصدرت مديرية الدفاع المدني، سلسلة ارشادات لمواجهة العواصف القوية التي اجتاحت البلاد.وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "ضرورة التاكد من غلق النوافذ والابواب قبل وصول العاصفة الترابية وخاصة للذين يعانون من الربو ومشاكل التنفس، بالإضافة إلى أهمية ارتداء الكمامة الطبية بالنسبة للاشخاص المتواجدين في الهواء الطلق او وضع منديل لمنع دخول الأتربة الى الجهاز التنفسي إذ تعمل ذرات الغبار على تهيج الجهاز التنفسي".وتُبين الصور أدناه تأثير العواصف الترابية على حركة السير التي باتت شبه معدومة في بغداد ومحافظات البلاد، فضلا عن قوة العاصفة الترابية التي أعدمت الرؤية بشكل تام في بعض المناطق.