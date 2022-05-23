بعد عاصفة اليوم.. تعرف على طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "من المتوقع ان تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي".وأضافت، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون مغبر يتحول إلى صحو تدريجيا فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا".وأوضحت، أن "طقس الاربعاء سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية، فيما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا عن اليوم السابق في المناطق الجنوبية".وأشارت هيئة الأنواء إلى أن "طقس يوم الخميس سيكون صحوا في جميع المناطق (الوسطى والشمالية والجنوبية)".وختمت، "أما طقس الجمعة فسيكون صحوا أيضا وسترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق".