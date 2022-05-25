طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وعودة جديدة للغبار

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً ، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع تصاعد الغبار يتحسن الطقس مساءً ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى الشمالية ، ولا تغيَّر فيها في القسم الجنوبي من البلاد".وأشار البيان إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف أن "الطقس ليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".وأوضح بيان الهيئة أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للأيام الأربعة المقبلة: