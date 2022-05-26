الانواء الجوية تتوقع تصاعد الغبار ابتداء من الغد

السومرية نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار بدءاً من الغد.





وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (30-20) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن من الأقسام الوسطى والجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 10-5 كم/س، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".

ولفت الى أن "الطقس ليوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة(20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20) كم/س، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً بعموم البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الأثنين المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد، أما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة(20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وشمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20) كم/س في القسم الشمالي من البلاد".