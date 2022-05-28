بالجداول.. طقس الأيام الأربعة المقبلة: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم ، بينما سيكون طقس المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في جميع أنحاء البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً في جميع أنحاء البلاد، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في جميع انحاء العراق".