طقس الأيام الأربعة المقبلة: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتصاعد غبار في بعض الاماكن، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق"، مشيرا الى ان "طقس يوم الخميس سيكون صحواً بعموم البلاد، ودرجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وتابع، أن "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ويتصاعد الغبار في الاقسام الغربية منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".