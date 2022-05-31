الأنواء الجوية: تصاعد للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وبين أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى عدا الأقسام الغربية منها ترتفع قليلاً، في حين سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية ،وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبلة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".