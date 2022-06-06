انخفاض بدرجات الحرارة.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، ولاتغير فيها عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأوضح، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد"، لافتا الى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".