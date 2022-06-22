طقس العراق.. درجات الحرارة المرتقبة وموعد انتهاء موجات الغبار

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية خلال النهار يتحسن تدريجياً في المنطقة الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مغبراً يتحسن تدريجياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وتابع أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في اقسامها الشمالية الشرقية صباحاً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".