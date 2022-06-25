الأنواء الجوية: العاصفة الترابية ستضرب هذه المناطق – عاجل

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها السومرية نيوز، فإن العواصف الترابية ستضرب المنطقة الوسطى اليوم ليلاً، وبعض أقسام المنطقتين الشمالية والجنوبية، وسيكون مدى الرؤية خلال العواصف الترابية أقل من ألف متر.وأشارت الهيئة إلى أن طقس يوم غد في المناطق الثلاث المذكورة آنفاً، سيكون صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق.أدناه التوقعات الكاملة لحالة الطقس: