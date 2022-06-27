الأنواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً، مصحوبا بتصاعد الغبار في بعض الاماكن منها، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".واشار الى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفت إلى أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".