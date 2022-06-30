تموز يقتحم أجواء العراق بعواصف ترابية.. توقعات الطقس لأربعة أيام مقبلة – عاجل

ووفق توقعات الهيئة، فإن طقس اليوم سيكون صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سُجّل يوم أمس، بينما سيشهد طقس يوم غد، الذي يصادف الأول من شهر تموز، حدوث عواصف ترابية تجعل مدى الرؤية أقل من 1000 متر.وأشارت إلى أن طقس يوم السبت سيكون صحواً ويتحول إلى مغبر بعد الظهر، وستستأنف العواصف الترابية نشاطها يوم الأحد المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية.أدناه توقعات الطقس كاملة: