الأنواء الجوية تتوقع عودة تصاعد الغبار وارتفاع درجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهارا مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقتين ابوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، بينما سترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية،وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأشار إلى، أن "طقس البلاد ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين سيكون صحوا حار والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".