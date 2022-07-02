صحو مصحوب بغبار خفيف.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم السبت في جميع مناطق البلاد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عما سجل يوم أمس".وأضاف أن "يوم غد الأحد سيكون الطقس صحواً ومغبراً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع غبار خفیف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً ومغبراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار البيان إلى أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع غبار خفیف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً مع غبار خفیف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".وتابع، أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون في جميع مناطق البلاد صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفت إلى أن "الطقس في جميع مناطق البلاد ليوم الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".