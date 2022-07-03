"اجواء لاهبة".. محافظة عراقية تسجل نصف درجة الغليان غداً الاثنين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ومغبراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق لتصل في محافظة البصرة الى نصف درجة الغليان".وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وبين أن "طقس البلاد ليومي الأربعاء والخميس المقبلين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".