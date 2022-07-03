بينها في العراق.. مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

وبحسب ما ذكر موقع "EldoradoWeather"، فقد بلغت درجة الحرارة 49.2 درجة مئوية في مدينة الوادي الجزائرية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، في حين تبعتها منطقة صافي آباد دزفول الإيرانية من حيث الحرارة، حيث بلغت الحرارة فيها 49 درجة مئوية، ومدينة البصرة وتبعتها مناطق عدة في الجزائر كالآتي "- حاسي مسعود (الجزائر): 48.8 درجة مئوية.- بسكرة (الجزائر): 48.7 درجة مئوية.- ورقلة (الجزائر): 48.5 درجة مئوية.