مجددًا.. الغبار يحل ضيفًا ثقيلًا على العراق والأنواء تحدد موعد بقائه

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع غبار متصاعد بعد الظهر في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون مغبراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مغبراً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح أن "طقس يوم الجمعة سيكون مغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المنطقة الوسطى ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية مغبراً ، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق".وأشار بيان الهيئة الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".