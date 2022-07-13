توقعات الطقس.. العواصف الترابية تعود إلى العراق في هذا الموعد – عاجل

ووفق توقعات الهيئة التي وردت لـ السومرية نيوز، فإن طقس يوم غد الخميس سيكون مغبراً في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً.وأشارت إلى أن المنطقتين الوسطى والجنوبية ستشهدان حدوث عواصف ترابية يوم الجمعة المقبل، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق.وأوضحت، أن طقس المناطق الثلاث سيكون يومي السبت والأحد المقبلين، صحواً، ودرجات الحرارة تحافظ على استقرارها بالارتفاع، مشيرةً إلى أن بعض المناطق ستشهد تصاعدا للغبار.