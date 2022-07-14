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طقس الأيام الأربعة المقبلة: تصاعد للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة

أخبار الطقس

2022-07-14 | 03:28
طقس الأيام الأربعة المقبلة: تصاعد للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة
2,115 مشاهدة

بغداد – السومرية نيوز

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، توقعاتها لحالة الطقس في العراق للايام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تصاعدا الغبار وارتفاع بدرجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

وأضاف، أن "طقس يوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الشمالية الطقس صحو، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار البيان إلى، أن "يوم السبت المقبل سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحو يتحول الى مغبر في اقسامها الوسطى والشرقية وفرصة لحدوث عواصف ترابية فيها، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس صحو ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، اما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو مع غبار خفيف، ولا تغير في درجات الحرارة".

وأوضح، أن "طقس يوم الاحد االمقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحوا يتحول الى مغبر في اقسامها الوسطى والشرقية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما طقس المنطقة الشمالية سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو مع غبار خفيف، درجات الحرارة ترتفع قليلا".

ولفت البيان إلى، أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية فالطقس صحو، ولا تغير في درجات الحرارة، أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".
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