طقس العراق.. درجات الحرارة ترتفع وعودة للغبار في هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً وحاراً مع غبار خفيف، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط احياناً في الاقسام الوسطى والجنوبية الى أكثر من (30) كم/س مسببة تصاعد الغبار".وتابع أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحواً وحاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط احياناً الى أكثر من (30) كم/س مسببة تصاعد الغبار في عموم البلاد".وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً وحاراً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في عموم البلاد".