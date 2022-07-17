العراق على موعد مع "جمرة القيظ" ودرجات حرارة تتجاوز الـ50 مئوية

وكتب عطية في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "درجات الحرارة ستتجاوز حاجز 50 درجة بقليل في مدن جنوب البلاد يومي الاثنين والثلاثاء".ونوه إلى، "سكون بالرياح السطحية وتوقعات بارتفاع معدلات الرطوبة واجواء مرهقة في مدينتي البصرة وميسان اعتبارا من يوم الثلاثاء تتبعها ذي قار ومدن الفرات الاوسط لاحقا"، مبينا أنه "متوقع ان تستمر عدة ايام".وأشار عطية الى، أن "جمرة القيظ هي فترة من فترات موسم الصيف اللاهبة تبدأ بعد منتصف شهر تموز وتستمر لغاية نهاية الثلث الأول من آب".