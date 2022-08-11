الأنواء الجوية تعلن عودة الغبار بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحالة الجوية ليوم غد الجمعة في جميع مناطق البلاد سيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق"، مبيناً "ستسجل درجات الحرارة في أربيل والسليمانية 42 وبغداد وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف والقادسية 45 والبصرة وميسان 49 درجة مئوية، والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط نهاراً الى(30-40)كم/س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الاماكن منها في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق بالمنطقة الشمالية،اما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط نهاراً الى(30-40)كم/س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الاماكن منها في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد".وأشار إلى، أن "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح البيان، أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الاثنين من الأسبوع المقبل في جميع مناطق البلاد سيكون الطقس صحواً، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق بعموم مناطق البلاد، فيما ستكون ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط نهاراً الى(30-40)كم/س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن منها في المنطقتين الوسطى والجنوبية".