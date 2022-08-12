طقس العراق.. آب يواصل تمسكه بالغبار ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق،اما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة(20-30)كم/س وتنشط نهاراً الى(30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا مع بعض قطع الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ،والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة(20-30)كم/س وتنشط نهاراً الى(30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن".وأضافت، أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى،والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة(20-30)كم/س وتنشط نهاراً الى(30-40)كم/س مسببة تصاعدا الغبار في بعض الاماكن، ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشارت الهيئة إلى، أن "طقس يوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا ،وفي المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض قطع من الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد ".وتابعت، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحوا مع بعض القطع من الغيوم، أما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد ".