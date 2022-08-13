استمرار الغبار.. الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس اليوم السبت سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم امس في المنطقتي الوسطى والجنوبية، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلا عما سجل يوم امس في المنطقة الشمالية".وأضاف، أن "غداً الاحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشار إلى، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً في المنطقتي الوسطى والشمالية، وسيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضح، أن "حالة الطقس ليوم الثلاثاء بالمنطقة الوسطى، سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقتي الشمالية والوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".ولفت إلى أن "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحو الى غائم جزئي في الاقسام الشرقية منها، أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو مع بعض القطع من الغيوم ، درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".