آب يتخلى عن الغبار ويتمسك بدرجات الحرارة.. موجة جديدة في هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وبين، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق".وأوضح البيان، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".