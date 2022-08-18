الأنواء الجوية تحدد موعد انخفاض درجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد".وأضاف، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستنخفض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".وأوضح البيان، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبين، أن "طقس البلاد ليوم الأثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحواً وفي بعض الاماكن غائم جزئي، بينما سيكون في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".وأشار بيان هيئة الأنواء الجوية إلى أن "درجات الحرارة ستنخفض في العراق بدءاً من الأسبوع المقبل".