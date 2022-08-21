طقس العراق.. آب يواصل تمسكه بالغبار ويرفض التوديع "صافياً"

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين، سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون صحواً في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يومي الثلاثاء والاربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".