طقس العراق.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع بدءا من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، ولا تغير فيها عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبين، أنَّ "طقس يوم الاحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".