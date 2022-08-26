طقس العراق.. آب يودع البلاد بغبار وارتفاع بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت، سيكون صحواً في المنطقة الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم /س تنشط الى (30-40) كم/س، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، مقارنة باليوم السابق، ولا تغير فيها عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً، في عموم البلاد، بينما سترتفع درجات الحرارة في عموم البلاد".وتابع أنَّ "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في عموم البلاد، في حين سترتفع درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد".وأوضح بيان الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".