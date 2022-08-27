طقس العراق.. صحو مصحوب بارتفاع درجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم سيكون الطقس فيه صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ستسجل في بغداد وكركوك وكربلاء المقدسة وصلاح الدين وبابل وواسط والنجف الأشرف والديوانية والمثنى 45 درجة مئوية، وأربيل 43 والسليمانية 41 والبصرة 46".وأضاف أن "طقس الأحد سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".وأشار إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى وسترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية وسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".وأوضح أن "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وسترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".