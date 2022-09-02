لا ارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأوضح أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في جميع اقسام البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، بينما تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالية من البلاد".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".