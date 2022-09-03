تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس العراق للأيام المقبلة

السومرية نيوز – بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة



وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طقس اليوم السبت صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة ستسجل في بغداد وديالى وصلاح الدين وواسط والنجف الاشرف والديوانية وميسان والمثنى والبصرة 48 درجة مئوية، دهوك واربيل 45، السليمانية 42، كربلاء المقدسة 49".

وأضافت، أن "الحالة الجوية لجميع انحاء البلاد ليوم غد الاحد، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".

وأشارت إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتي الشمالية والوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأوضحت، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتي الشمالية والوسطى، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".

ولفتت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء، سيكون الطقس صحواً في المنطقتي الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".