أسبوع أيلول الأخير يرفض التوديع صافياً.. عودة جديدة للغبار

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، تنشط الى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار، في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وسترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين ستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضافت، أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، بينما ستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأوضحت الهيئة، أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في عموم مناطق البلاد".وتابعت، أن "طقس يوم الخميس المقبل، سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".