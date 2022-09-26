طقس العراق.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، فيما سترتفع قليلا عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وبينت، أن "طقس يوم الخميس، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت الى أن "طقس يوم الجمعة المقبل، سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".