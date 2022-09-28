تذبذب درجات الحرارة.. الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة ، سيكون صحواً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأشارت الى، أن "طقس يوم السبت ، سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت الى، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".