طقس العراق.. عودة لدرجات الحرارة مصحوبة بالغبار في الايام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء ، سيكون صحواً، في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، في المنطقة الوسطى، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وبين، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وتابعت الهيئة ، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".