طقس العراق.. أمطار بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد، ليوم غد الخميس، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى غائم جزئي ليلاً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة خاصة في اقسامها الشمالي، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق".