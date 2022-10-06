بدءاً من هذا الموعد.. تساقط للامطار وتصاعداً للغبار في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".وأوضح، أن "طقس يوم السبت، سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة وفي بعض الأماكن تكون رعدية احياناً، في حين سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فهي مقاربة لليوم السابق في عموم أقسام البلاد".وأضاف، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً ، كما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً، كما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن، في حين سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، اما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الأوسط وتنخفض عدة درجات بالقسم الشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأشار، الى أن "طقس يوم الاثنين المقبل، سيكون صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم مناطق البلاد".