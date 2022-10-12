"عودة الحرارة".. الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس ، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وتابع أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وصحواً في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".