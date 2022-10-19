العراق مع موعد لتساقط الامطار بدءاً من يوم غد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى ، سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار في الأقسام الشمالية منها ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق ، فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وحدوث عواصف رعدية أحياناً، فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين تكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وبينت أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".ولفت البيان الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".